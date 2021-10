PSG, Mbappé e il caso rigori con Messi: «Il primo è suo per una questione di rispetto…» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’attaccante del PSG Kylian Mbappé ha parlato delle designazioni dei rigori in casa parigina tra lui e Messi Nel corso del match tra il PSG e il Lipsia, sono stati assegnati due calci di rigore ai parigini: il primo tirato e calciato da Messi, il secondo sbagliato da Mbappé. E ai microfoni di Canal+, il gioiello francese ha spiegato la turnistica per i tiri dagli undici metri. rigori E RISPETTO – «Perché Messi ha preso il primo rigore? Questo è normale, è una questione di rispetto. È il miglior giocatore del mondo, è un grande onore averlo in squadra. L’ho sempre detto. C’è un rigore, lo prende, punto. Sul secondo mi ha detto ‘prendilo’. Io sono andato a tirare ma l’ho sbagliato». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’attaccante del PSG Kylianha parlato delle designazioni deiin casa parigina tra lui eNel corso del match tra il PSG e il Lipsia, sono stati assegnati due calci di rigore ai parigini: iltirato e calciato da, il secondo sbagliato da. E ai microfoni di Canal+, il gioiello francese ha spiegato la turnistica per i tiri dagli undici metri.E RISPETTO – «Perchéha preso ilrigore? Questo è normale, è unadi rispetto. È il miglior giocatore del mondo, è un grande onore averlo in squadra. L’ho sempre detto. C’è un rigore, lo prende, punto. Sul secondo mi ha detto ‘prendilo’. Io sono andato a tirare ma l’ho sbagliato». L'articolo proviene da Calcio News ...

