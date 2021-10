Mtv EMA 2021, nomination: i Maneskin candidati come Best Rock e Best Group (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Maneskin “Oh, mammamia“. I Maneskin fanno breccia anche agli MTV Europe Music Awards 2021, di cui sono state annunciate le nomination. Il gruppo Rock, vincitore a Sanremo e trionfatore al più recente Eurovision Song Contest, è stato candidato come “Best Group” e “Best Rock“: è la prima volta in assoluto che accade a una band italiana. I nostri artisti sono anche in lizza nella “Best Italian Act“. Un triplete inedito per un artista italiano all’interno della suddetta manifestazione, in scena il 14 novembre prossimo e visibile in Italia su MTV (canale Sky 131) alle 21. come miglior gruppo, i Maneskin se la ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 ottobre 2021)“Oh, mammamia“. Ifanno breccia anche agli MTV Europe Music Awards, di cui sono state annunciate le. Il gruppo, vincitore a Sanremo e trionfatore al più recente Eurovision Song Contest, è stato candidato” e ““: è la prima volta in assoluto che accade a una band italiana. I nostri artisti sono anche in lizza nella “Italian Act“. Un triplete inedito per un artista italiano all’interno della suddetta manifestazione, in scena il 14 novembre prossimo e visibile in Italia su MTV (canale Sky 131) alle 21.miglior gruppo, ise la ...

