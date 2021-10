Milan, Maldini ci prova per un giocatore del Torino! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In casa rossonera c’è amarezza dopo la serata di ieri in Champions League. Paolo Maldini prova a non pensarci ed è già al lavoro per rinforzare la rosa di Pioli in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Maldini, Milan, Bremer Maldini ci prova per un giocatore del Torino Sarebbe Gleison Bremer il nuovo obiettivo di Maldini. Cairo punta a rinnovare il contratto del difensore che è in scadenza nel 2023. il Milan pare però essersi inserito con forza sul giocatore. Questo, secondo quanto riporta Tuttosport. LEGGI ANCHE: Milan, Maldini ci prova: può arrivare a zero! LEGGI ANCHE: Il Liverpool guarda in Serie A per rinforzare la difesa: obiettivo Bremer ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In casa rossonera c’è amarezza dopo la serata di ieri in Champions League. Paoloa non pensarci ed è già al lavoro per rinforzare la rosa di Pioli in vista delle prossime sessioni di calciomercato., Bremerciper undel Torino Sarebbe Gleison Bremer il nuovo obiettivo di. Cairo punta a rinnovare il contratto del difensore che è in scadenza nel 2023. ilpare però essersi inserito con forza sul. Questo, secondo quanto riporta Tuttosport. LEGGI ANCHE:ci: può arrivare a zero! LEGGI ANCHE: Il Liverpool guarda in Serie A per rinforzare la difesa: obiettivo Bremer ...

