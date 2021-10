"Ma come, lei...?". Floris ride in faccia alla Donato: interrotta subito (e umiliata). Gelo in studio | Video (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Giovanni Floris dà la parola a Francesca Donato e la interrompe subito. Sorrisi imbarazzati a DiMartedì, su La7. Il conduttore si collega con l'eurodeputata, uscita da qualche settimana dalla Lega in quanto euroscettica e no vax convinta. Le chiede di commentare le parole del premier ungherese Orban e Abascal, leader del partito spagnolo Vox, due simboli della nuova destra europea visti a sinistra come esempi di "nuovo fascismo". "Io guardi tornerei sul tema del voto amministrativo sul quale questi temi europei...", esordisce la Donato. E Floris le ride in faccia: "Ma come, lei nasce come Eurexit e non è interessata al tema euro?". "Appunto - replica la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Giovannidà la parola a Francescae la interrompe. Sorrisi imbarazzati a DiMartedì, su La7. Il conduttore si collega con l'eurodeputata, uscita da qualche settimana dLega in quanto euroscettica e no vax convinta. Le chiede di commentare le parole del premier ungherese Orban e Abascal, leader del partito spagnolo Vox, due simboli della nuova destra europea visti a sinistraesempi di "nuovo fascismo". "Io guardi tornerei sul tema del voto amministrativo sul quale questi temi europei...", esordisce la. Elein: "ManasceEurexit e non è interessata al tema euro?". "Appunto - replica la ...

