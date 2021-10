Le nuvole annunciano un peggioramento | più concreto giovedì

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo in? Risponde Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’area di alta pressione va gradualmente indebolendosi con una debole saccatura che transiterà sopra i cieli della Lombardia nella giornata di. Anche mercoledì avremo le prime avvisaglie con nubi e qualche isolata pioggia all’ovest. Tempo probabilmente in miglioramento per il week-end (da confermare). Mercoledì 20 ottobre 2021 Tempo Previsto: nubi con qualche timida schiarita all’ovest, soprattutto al mattino e possibilità, entro sera, di qualche isolata pioggia su nord-ovest della regione. Su centro-est regione nubi meno compatte con schiarite anche ampie, soprattutto all’est, e fenomeni assenti. Al mattino possibile qualche nebbia su pianure. Temperature: massime in pianura stazionarie o in lieve calo ad ovest e comprese tra 15 e 20°C. Minime ...