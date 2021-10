Infantino fa eco ad Agnelli: «Riforme necessarie per far sopravvivere calcio» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Offrire ai tifosi la miglior competizione possibile”, soprattutto per evitare che “la generazione Z e le nuove generazioni si allontanino dal calcio”. Sono stati questi due dei temi attorno a cui è ruotata la conferenza stampa del presidente della Fifa Gianni Infantino, intervenuto dopo il Consiglio Fifa di oggi per parlare, in particolare, del progetto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Offrire ai tifosi la miglior competizione possibile”, soprattutto per evitare che “la generazione Z e le nuove generazioni si allontanino dal”. Sono stati questi due dei temi attorno a cui è ruotata la conferenza stampa del presidente della Fifa Gianni, intervenuto dopo il Consiglio Fifa di oggi per parlare, in particolare, del progetto L'articolo

