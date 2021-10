Incidente alla rotonda di Villaricca, una delle donne finisce in rianimazione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia il terribile Incidente accaduto ieri sera a Villaricca, nei pressi della rotonda del cimitero. Come abbiamo raccontato nel corso della nostra diretta, l’autista di un mezzo pesante è stato colpito da un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo per poi farlo schiantare contro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia il terribileaccaduto ieri sera a, nei pressi delladel cimitero. Come abbiamo raccontato nel corso della nostra diretta, l’autista di un mezzo pesante è stato colpito da un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo per poi farlo schiantare contro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Incidente alla Verstappen: Red Bull, a Austin è i momento di vincere Helmut Marko ha "rassicurato": con il ritorno alla piena attività di Adrian Newey , dopo lo stop per l'incidente in bici, i problemi di assetto sono stati rapidamente individuati. Non esattamente un quadro confortante, dover dipendere in toto ...

Incidente sulla Bifernina, due auto coinvolte e un ferito Incidente questa mattina sulla Bifernina nel territorio di Morrone. Due le auto coinvolte, una Bmw e ... Il traffico è stato temporaneamente deviato su strade secondarie e la situazione è tornata alla ...

Incidente a Villaricca, auto contro camion: quattro feriti, anche due bambini Fanpage.it Massimo Giletti, brutto incidente per il conduttore: “Mi sono fratturato il naso giocando a calcio” Brutto incidente per Massimo Giletti. Come ogni martedì il conduttore di “Non è l’Arena” ha lanciato sui social della trasmissione di La7 i temi della puntata in onda questa sera. Giacca di pelle, mag ...

'Sfruttò 12 braccianti morti in incidente', un arresto (ANSA) - FOGGIA, 20 OTT - Un imprenditore agricolo di 53 anni, di Cagnano Varano (Foggia), è stato arrestato e posto ai domiciliari, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Foggia, con le ...

