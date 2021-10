I rincari arrivano sotto l’albero | panettone più caro del 10% rispetto a Natale 2020 Aumenti anche per il pane

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo benzina e bollette, il. Secondo i panificatori milanesi questoil prezzo del celebre dolce sarà almeno il 10% più alto dello scorso anno. Colpa delle materie prime, comprese quelle alimentari, che stanno spingendo i prezzi lungo tutta la filiera. Ilne sta già risentendo, la “michetta” sono rincarate di 1 o 2 centesimi a pagnotta. Difficile accorgersene ma moltiplicato per le migliaia di pagnotte vendute, e comprate, ogni giorno, le cifre si fanno più significative. I panificatori ricordano come in pochi mesi il costo delle farine sia salito dell’80% esi registranoper burro, lieviti, olio, marmellate e cioccolato.la bolletta dell’energia che serve per i forni è surriscaldata. La tendenza sembra destinata a proseguire, ...

...viaggia su strada e i costi della logisticaad incidere fino dal 30 al 35% su prodotti freschi per frutta e verdura", come pure conferma un'analisi della Coldiretti su dati Ismea. I...Le confermedall'Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea: a settembre, per i ... almeno alleviare, i. Spinta sui prezzi, ok, ma anche sulla ricerca di energie alternative: ...Il costo del caffè espresso potrebbe presto salire da 1 euro a 1,50 euro Nuovo rincaro per l'espresso al bar: si potrà arrivare fino a 1,50 euro. Come mai? Il motivo principale deriva dalle condizioni ...Nessun calo dei prezzi dell'energia, anzi le oscillazioni potrebbero portare a ulteriori aumenti almeno fino alla fine dell'inverno. Arera, l’autorithy del settore, conferma il trend del rialzo dei pr ...