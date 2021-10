I concerti di Claudio Baglioni nel 2022, 50 date dal Teatro dell’Opera di Roma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono stati annunciati i concerti di Claudio Baglioni nel 2022, 50 appuntamenti da non perdere nei teatri d’Italia. Dodici Note Solo, questo il nome del tour, partirà il 24 gennaio dal Teatro dell’Opera di Roma. Dodici Note Solo vedrà Claudio Baglioni esibirsi all’interno di serate magiche, nelle migliori location teatrali italiane. Sarà la voce e il pianoforte dei suoi appuntamenti e presenterà le composizioni più preziose del suo repertorio, protagoniste di un affascinante racconto in musica. Baglioni torna a calcare il palco e stavolta i palchi saranno quelli di 50 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi della nazione. Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono stati annunciati idinel, 50 appuntamenti da non perdere nei teatri d’Italia. Dodici Note Solo, questo il nome del tour, partirà il 24 gennaio daldi. Dodici Note Solo vedràesibirsi all’interno di serate magiche, nelle migliori location teatrali italiane. Sarà la voce e il pianoforte dei suoi appuntamenti e presenterà le composizioni più preziose del suo repertorio, protagoniste di un affascinante racconto in musica.torna a calcare il palco e stavolta i palchi saranno quelli di 50 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi della nazione. Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso ...

Advertising

PrimaCommunica2 : Claudio Baglioni: dal 24 gennaio (Roma) torna dal vivo nei teatri con “DODICI NOTE SOLO” - luigidiplacido : @Cuge78 @borghi_claudio Da quando in Italia è necessario il green pass per passeggiare? In Svizzera il Green pass è… - Sergio61840953 : @borghi_claudio @Emanuel47103740 green pass solo per luoghi sensibili: ospedali, strutture sanitarie, rsa. Eventual… - freedbtest_bot : I Solisti Veneti, Claudio Scimone / 12 Concerti a Cinque, Op.5 - freedbtest_bot : I Solisti Veneti, Claudio Scimone / 12 Concerti a Cinque, Op.5 -