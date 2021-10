Gualtieri proclamato sindaco di Roma, via libera all'insediamento in Campidoglio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ottobre 2021 " È stato proclamato ufficialmente il nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri domani entrerà in Campidoglio per l'insediamento con il passaggio di consegne con la sindaca ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021), 20 ottobre 2021 " È statoufficialmente il nuovodi, Robertodomani entrerà inper l'con il passaggio di consegne con la sindaca ...

Advertising

agenzia_nova : #Roma: #Gualtieri proclamato ufficialmente sindaco, domani l’insediamento in Campidoglio - EmMicucci : RT @SkyTG24: Gualtieri proclamato sindaco di Roma, giovedì il passaggio di consegne con Raggi - rep_roma : Gualtieri è stato proclamato sindaco di Roma. Giovedì il passaggio di consegne in Campidoglio [aggiornamento delle… - benjamn_boliche : RT @Radio1Rai: ??#Gualtieri è stato proclamato sindaco di #Roma. Domani è atteso lo scambio di consegne con la sindaca uscente #Raggi https:… - rep_roma : Gualtieri è stato proclamato sindaco di Roma. Giovedì il passaggio di consegne in Campidoglio [aggiornamento delle… -