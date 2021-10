Francesca Neri, l’annuncio che gela i fan: “Non so se lo farò più”. Ecco cosa è successo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La celebre attrice Francesca Neri, ospite nella trasmissione radiofonica Ti sento ha fatto una rivelazione importante che riguarda il suo lavoro Francesca Neri ieri è stata ospitata nel programma condotto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La celebre attrice, ospite nella trasmissione radiofonica Ti sento ha fatto una rivelazione importante che riguarda il suo lavoroieri è stata ospitata nel programma condotto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

