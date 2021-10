(Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Chiamate i carabinieri, l’ho». Così ha urlato Ezio Galesi, 49 anni, dopo aver tolto la vita alla sua ex fidanzata, Elena Casanova, 49 anni anche lei. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa della donna dopo che è stato il suo ex compagno stesso a chiedere loro di chiamare le forze dell’ordine. È accaduto a Castegnato, nella provincia di Brescia. Galesi, che ora si trova in stato di arresto, si è rivolto ai vicini di casa della ex subito dopo averla, in mezzo alla, e parlando in dialettoha chiesto di chiamare i carabinieri. Da oltre un anno e mezzo la coppia non stava più insieme. Elena Casanova era un’operaia all’Iveco e madre di una ragazza di 17 anni, avuta dal primo matrimonio. La donna è morta sul colpo, poco dopo essere uscita dalla sua auto, ...

Advertising

Adnkronos : Aspetta l'ex sotto casa e la uccide a martellate, #femminicidio nel bresciano. La vittima aveva 49 anni. - deb8479eaeef410 : RT @beretta_g: Ennesimo #femminicidio. Alle porte di Brescia, nel profondo nord d'Italia. - infoitinterno : Femminicidio nel Bresciano, una 49enne uccisa a martellate in strada dall’ex fidanzato - snoopyleft : RT @beretta_g: Ennesimo #femminicidio. Alle porte di Brescia, nel profondo nord d'Italia. - PillaPaladini : RT @DestinoLara: La pandemia della violenza sulle donne dura da millenni. Brutale #femminicidio stasera a #Castegnato, in provincia di #Bre… -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio nel

E' accaduto a Castegnatobresciano, dopo il delitto l'uomo si è consegnato ai carabinieri CreditsUna donna di 49 anni è stata uccisa a martellate dall'ex fidanzato che poi ha fatto chiamare i carabinieri che lo hanno arrestato. L'omicidio è accaduto a Castegnato,Bresciano. La vittima, Elena Casanova, aveva 49 anni. L'uomo, Ezio Galesi, 59 anni, l'ha aspettata per strada per colpirla a morte. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa. I due non stavano ...Galesi, che ora si trova in stato di arresto, si è rivolto ai vicini di casa della ex subito dopo averla uccisa, in mezzo alla strada, e parlando in dialetto bresciano ha chiesto di chiamare i carabin ...Tragico femminicidio a Brescia: un uomo di 49 anni ha aspetta la sua ex sotto casa, per poi aggredirla e ucciderla brutalmente a martellate.