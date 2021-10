Draghi: “Grazie a chi si è vaccinato, ora l’Italia corre in Europa” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alla vigilia del Consiglio europeo di domani 21 e dopodomani 22 ottobre, il premier Draghi in Parlamento ringrazia gli italiani. La campagna di vaccinazione anti-Covid “ha raggiunto risultati molto soddisfacenti dopo un inizio stentato” ha affermato davanti ai senatori. Adesso nel nostro Paese “procede più spedita rispetto alla media Ue“. A oggi l’86% dei cittadini sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l’81% ha terminato il ciclo vaccinale. “Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi“, ha aggiunto il presidente del Consiglio. Il premier ha spiegato che “la curva epidemiologica è sotto controllo Grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di mantenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità“. Vaccini per i paesi poveri Il discorso del premier in Senato ha ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alla vigilia del Consiglio europeo di domani 21 e dopodomani 22 ottobre, il premierin Parlamento ringrazia gli italiani. La campagna di vaccinazione anti-Covid “ha raggiunto risultati molto soddisfacenti dopo un inizio stentato” ha affermato davanti ai senatori. Adesso nel nostro Paese “procede più spedita rispetto alla media Ue“. A oggi l’86% dei cittadini sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l’81% ha terminato il ciclo vaccinale. “Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi“, ha aggiunto il presidente del Consiglio. Il premier ha spiegato che “la curva epidemiologica è sotto controlloal senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di mantenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità“. Vaccini per i paesi poveri Il discorso del premier in Senato ha ...

