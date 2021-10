Clima | l' Onu | Limitare subito la produzione di combustibili fossili

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le previsioni dei governi sulladi carbone, petrolio e gas per il 2030 'sono ancora più del doppio di quella compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a +1,5 gradi'. Lo ...

Lo riferisce l', sottolineando che 'per sperare di rimanere nell'ambito dell'obiettivo dell'accordo di Parigi sarebbe necessario limitare immediatamente e nettamente la produzione mondiale di ...... contiene in dettaglio gli interventi nei diversi settori 'green' e i finanziamenti pubblici e privati che l'esecutivo annuncia o prevede a due settimane dalla Cop26, la conferenzasulin ...Le previsioni dei governi sulla produzione di carbone, petrolio e gas per il 2030 "sono ancora più del doppio di quella compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a +1,5 gradi". Lo rifer ...Credete che eolico e solare siano sul punto di prendere il sopravvento sui combustibili fossili? Guardate meno tv e leggete Lomborg ...