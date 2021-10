Calciomercato Roma, piace El Ghazi dell'Aston Villa. (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Novità sul fronte mercato invernale, con la Roma che torna a guardare in Premier League: il club giallorosso infatti sarebbe interessato ad Anwar El Ghazi, giocatore olandese di origine marocchina, classe ’95, attualmente in forze all’Aston Villa. Il club di Birmingahm, riporta Football Insider, potrebbe liberarlo già a gennaio per una cifra non inferiore a 18 milioni di sterline e un profilo come il suo (centrocampista offensivo, all’occorrenza anche ala) potrebbe fare comodo a José Mourinho. Oltre a El Ghazi, Tiago Pinto sta cercando anche un terzino destro che possa fungere da alternativa a Karsdorp, ma non finisce qui: a proposito dei molteplici infortuni di Smalling, se ci sarà spazio per altre manovre, il gm cercherà anche di accaparrarsi un centrale di difesa mancino, possibilmente un profilo ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Novità sul fronte mercato invernale, con lache torna a guardare in Premier League: il club giallorosso infatti sarebbe interessato ad Anwar El, giocatore olandese di origine marocchina, classe ’95, attualmente in forze all’. Il club di Birmingahm, riporta Football Insider, potrebbe liberarlo già a gennaio per una cifra non inferiore a 18 milioni di sterline e un profilo come il suo (centrocampista offensivo, all’occorrenza anche ala) potrebbe fare comodo a José Mourinho. Oltre a El, Tiago Pinto sta cercando anche un terzino destro che possa fungere da alternativa a Karsdorp, ma non finisce qui: a proposito dei molteplici infortuni di Smalling, se ci sarà spazio per altre manovre, il gm cercherà anche di accaparrarsi un centrale di difesa mancino, possibilmente un profilo ...

