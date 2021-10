Buone pratiche di protezione civile: stand informativi a Castelnuovo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per informazioni www.iononrischio.it Ufficio protezione civile Provincia di Lucca: tel. 0583/417743 " 258 - 466 Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per informazioni www.iononrischio.it UfficioProvincia di Lucca: tel. 0583/417743 " 258 - 466

Ultime Notizie dalla rete : Buone pratiche Buone pratiche di protezione civile: stand informativi a Castelnuovo La campagna nazionale di buone pratiche di protezione civile Io Non Rischio torna sul nostro territorio " domenica 24 ottobre " per un'edizione del 2021 che sarà articolata in maniera ibrida, ossia organizzata sia in ...

Volontari uniti per "Io non rischio" Volontariato di protezione civile, Istituzioni e mondo della ricerca scientifica tornano in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche di ...

