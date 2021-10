Bper a Casoria con i giovani calciatori della ‘Cantera’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)Banca, nell’ambito delle iniziative del Mese dell’Educazione Finanziaria, è arrivata ieri pomeriggio a(Na) per incontrare iscuola calcio ‘Cantera”’, insieme alle loro famiglie, presso gli impianti di Via Pennasilico Antonio. I ragazzi hanno partecipato all’evento ‘Un passo verso il futuro – Economia e sostenibilità per i cittadini di domani’: una lezione di educazione finanziaria tenuta dagli espertiBanca Ciro Formisano, Silvano Ferraro e Carmine Avitabile sui temi di cittadinanza economica responsabile. Sono stati illustrati in modo leggero e divertente i principali concetti sull’argomento ed è stato loro spiegato il valore del risparmio partendo dal rispetto per le risorse del pianeta e dal temasostenibilità per ...