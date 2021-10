Android 12 ha nuovi e bellissimi widget | da Gmail | YouTube | Drive e tanti altri

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)12 porta in dote deidedicati aMusic e per: sono facilissimi da avere e utilizzare.12Era attesissimo, già solo per il fatto di essere il sistema operativo più utilizzato nel mondo degli smartphone, ma lentamente12 si sta diffondendo, almeno negli smartphone compatibili e più recenti. il nuovo SO di Google promette un deciso passo in avanti rispetto alla generazione precedente, soprattutto ponendo l’accendo sul lato “visuale”, con effetti grafici davvero sorprendenti che possono stupire e accontentare utenti diversi tra loro. Dunque l’interfaccia grafica è il principale cambiamento da vedere e questa non può che coinvolgere anche tutte le app Google che fanno parte ...