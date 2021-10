Alex Belli fa una sfuriata al GF Vip: “Adesso me li fate girare” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alex Belli sembra perennemente sul set di CentoVetrine. Impostano, con quell’aria a metà tra un guru e un piacione, ma ieri finalmente ha alzato i toni. L’attore ha perso la pazienza per dei piatti, sì, avete capito bene. Qualcuno ha sparecchiato prima che il gieffino potesse finire di pranzare. Così Alex Belli si è lamentato con i suoi amici, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli. “Questo non mi sta bene. Chi è che ha portato via i piatti da tavola? Chi li ha portati via? Vi ho detto di non farli portare via. Io Adesso come devo mangiare? Hanno portato via pure le forchette. Ma che cavolo di fretta c’è, spiegatemi. Ho capito, ma dove dovete andare che avete questa ansia. Mi fanno giare i c. Perché sto mangiando e devono tirarmi via i piatti mentre sono qui in cucina. Chi se ne ... Leggi su biccy (Di mercoledì 20 ottobre 2021)sembra perennemente sul set di CentoVetrine. Impostano, con quell’aria a metà tra un guru e un piacione, ma ieri finalmente ha alzato i toni. L’attore ha perso la pazienza per dei piatti, sì, avete capito bene. Qualcuno ha sparecchiato prima che il gieffino potesse finire di pranzare. Cosìsi è lamentato con i suoi amici, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli. “Questo non mi sta bene. Chi è che ha portato via i piatti da tavola? Chi li ha portati via? Vi ho detto di non farli portare via. Iocome devo mangiare? Hanno portato via pure le forchette. Ma che cavolo di fretta c’è, spiegatemi. Ho capito, ma dove dovete andare che avete questa ansia. Mi fanno giare i c. Perché sto mangiando e devono tirarmi via i piatti mentre sono qui in cucina. Chi se ne ...

Elvy13432457 : @GrandeFratello Alex belli recita anche meno pagliaccio ?? basta @GrandeFratello @AdrianaVolpeTV @SBruganelli @alfosignorini - Maria67509026 : RT @PAsognatrice: Alex Belli che blocca con la Ricciarelli,godo. #gfvip - BITCHYFit : Alex Belli fa una sfuriata al GF Vip: 'Adesso me li fate girare' * - theacidsideofvi : Katia on fire con “il troppo attore” Alex Belli. La amo basta. È in grado di far uscire la vera natura dei concorre… - MilordMary : E scoppiato il codino di Alex Belli ??#Gfvip -