Zendaya, look lunare alla Premiere di Dune (Di martedì 19 ottobre 2021) Ennesimo goal di Zendaya durante il tour promozionale di Dune, il film di Denis Villeneuve. L'attrice dallo sguardo magnetico ha stupito Londra con un outfit stellare, studiato sui dettagli. A suo fianco Timothée Chalamet, con cui l'intesa sembra essere… anche nel look. Zendaya, guerriera stellare Uno styling che evoca le atmosfere intergalattiche del film, dove Zendaya interpreta una guerriera nata e cresciuta sul pianeta Dune. Durante tutto il tour promozionale, l'attrice ha indossato outfit a tema. Indimenticabile l'abito nude Balmain sfoggiato a Venezia e accessoriato col vistoso collier Bulgari (con lo smeraldo da 93 carati). Poi eccola sinuosa a Parigi con crop top e gonna Alaïa e chioma riccia. E il look di Londra non poteva essere da meno. Dai metalli, ...

duaplicity : odio doverlo dire ma look di zendaya bocciato - obviouslyirene : semplicemente i look di zendaya per dune - starksafiin : gli outfit di zendaya purtroppo continuano a non piacermi but look at her- - lucifersavocado : Boh per me non c’ha tanto senso questo look però yas queen slay you’re gorg - chragochild : i look di zendaya iconici ma come fa a non prendersi la broncopolmopeste?? tipo se io non mi metto la sciarpa anche… -