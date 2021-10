YOU, la quarta stagione sarà ambientata a Parigi? (Di martedì 19 ottobre 2021) You, la quarta stagione sarà ambientata a Parigi? La creatrice Sera Gamble rivela cosa ci aspetta nella prossima stagione. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 19 ottobre 2021) You, laambientata a? La creatrice Sera Gamble rivela cosa ci aspetta nella prossima. Tvserial.it.

Advertising

NetflixIT : Abbiamo seguito Joe e rubato una notizia per voi: You è stata rinnovata per la quarta stagione ?? - n0st4Igia : sarà che studio psicologia ma a me le serie tv sugli assassini psicopatici mi piacciono quindi sono contenta della quarta stagione di you - SYNPERMYSO : Hanno confermato la quarta stagione di You! ?? - _giuliac__ : RT @theileny_: Posso dirlo? 'You' è stata una di quelle serie tv che non mi ha mai delusa. Colpi di scena, trama mai scontata. Questa terza… - immsof : RT @theileny_: Posso dirlo? 'You' è stata una di quelle serie tv che non mi ha mai delusa. Colpi di scena, trama mai scontata. Questa terza… -