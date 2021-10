Vi ricordate di Lorenzo Crespi? Finalmente ritorna in tv | splendido annuncio

Advertising

92Fisico : @vi__enne @andcapocci @Ruffino_Lorenzo se vi ricordate sulla Lombardia, che dava i tamponi anche per data di prelie… - AnnaCongelata6 : - _browniescrive : Ma vi ricordate il Sara Affifella gate? Quelli sì che erano bei tempi… quando Luigi/Lorenzo era andato da lei e Nic… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordate Lorenzo

SoloGossip.it

Crespi, superstar della fiction? E' caduto in disgrazia ed è gravemente malato di Covid': la notizia ha fatto il giro delle rete ma è falsa. In difesa del celebre attore è ..."Con questo intervento diamo una risposta concreta ai cittadini di Panzano " ha dettoPerra,... oltre a quelle già: la sostituzione del cosiddetto "consortile", 10 km di adduzione per ...Chi si ricorda di Lorenzo Crespi? L'attore, divenuto famoso con la serie tv "Carabinieri", finalmente ritorna in tv: splendido annuncio ...Non sarà un tiro a giro in movimento come quelli famosi di papà Lorenzo, ma Insigne junior dimostra di avere il senso del gol: il primo erede di casa è stato immortalato ...