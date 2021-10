Unicredit-Mps | trattativa in stallo | Orcel chiede il doppio del capitale

(Di martedì 19 ottobre 2021) Se n’è accorto perfino l’autorevolissimo Financial Times: le trattative che dovrebbero (o avrebbero dovuto?) portare Mps nel perimetro dirischiano di saltare. Secondo il quotidiano britannico, ci sarebbe meno del 50% di possibilità che lavada in porto e, soprattutto, meno del 5% che questo succeda entro il 28 ottobre, giorno in cui Piazza Gae Aulenti comunicherà i risultati del terzo trimestre. Segui su affaritaliani.it

Nel listino principale procedono in calo Banca Mediolanum ( - 1,6%), Intesa ( - 0,9%), Bper e( - 0,5%). Male anche( - 0,2%) mentre è in controtendenza Banco Bpm ( +0,4%). Seduta ......cheha fissato al 27 ottobre l'ultimo giorno utile per siglare l'accordo quadro dell'operazione. L'a.d. Orcel a novembre potrebbe presentare il nuovo piano industriale, con o senza. Per ...La banca guidata dal ceo Orcel soffre oggi in borsa dopo l'ennesima indiscrezione sulle difficoltà di un accordo con il Mef su Mps. Ormai manca solo una settimana alla trimestrale di Unicredit e le Dt ...Rumors, secondo il Financial Times ci sarebbe meno del 50% di possibilità che l'accordo vada in porto e meno del 5% che avvenga entro il 28/10 ...