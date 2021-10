Un orso marsicano è stato investito e ucciso sull'A/25 (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Non è riuscito ad attraversare indenne l'autostrada: un giovane orso bruno marsicano, un esemplare maschio di 200 kg circa, è stato investito questa notte, intorno alle tre della scorsa notte, sull'A/25, nell'area del Comune di Avezzano (L'Aquila). Colpito al centro della carreggiata in direzione di Pescara, è stato poi trascinato per circa 15 metri, prima di finire la sua corsa nella corsia di sorpasso. Gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Pratola Peligna (L'Aquila) hanno curato i rilievi dell'incidente ed hanno rinvenuto, sul luogo dell'investimento, frammenti di colore bianco e nero probabilmente appartenenti al veicolo investitore, il cui conducente non si è fermato. Il decesso del giovane orso, per politraumatismo da ... Leggi su agi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Non è riuscito ad attraversare indenne l'autostrada: un giovanebruno, un esemplare maschio di 200 kg circa, èquesta notte, intorno alle tre della scorsa notte,'A/25, nell'area del Comune di Avezzano (L'Aquila). Colpito al centro della carreggiata in direzione di Pescara, èpoi trascinato per circa 15 metri, prima di finire la sua corsa nella corsia di sorpasso. Gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Pratola Peligna (L'Aquila) hanno curato i rilievi dell'incidente ed hanno rinvenuto, sul luogo dell'investimento, frammenti di colore bianco e nero probabilmente appartenenti al veicolore, il cui conducente non si è fermato. Il decesso del giovane, per politraumatismo da ...

