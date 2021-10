Tra no-vax e show al via la 75esima stagione Nba (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Al via nella notte italiana la stagione numero 75 della Nba che riparte dal titolo conquistato dai Milwaukee Bucks: il basket professionistico americano torna a pieno regime dopo due stagioni segnate dalla pandemia, ma è ancora il Covid a far discutere per via dei No vax e dei protocolli. Un 10% di cestisti infatti non si è vaccinato visto che l'obbligo vale solo per tecnici, dirigenti, arbitri e staff. Ci sono poi le restrizioni a livello locale come a San Francisco e New York, città in cui se non si è vaccinati non si può entrare nei palazzetti, giocatori compresi. A far discutere sono soprattutto gli irriducibili no-vax tra i campioni della Nba: il loro portabandiera è diventato Kyrie Irving, dopo la scelta dei Nets di sospenderlo finché non si deciderà a tornare sui suoi passi. La prima palla a due della stagione mette di fronte proprio la ... Leggi su agi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Al via nella notte italiana lanumero 75 della Nba che riparte dal titolo conquistato dai Milwaukee Bucks: il basket professionistico americano torna a pieno regime dopo due stagioni segnate dalla pandemia, ma è ancora il Covid a far discutere per via dei No vax e dei protocolli. Un 10% di cestisti infatti non si è vaccinato visto che l'obbligo vale solo per tecnici, dirigenti, arbitri e staff. Ci sono poi le restrizioni a livello locale come a San Francisco e New York, città in cui se non si è vaccinati non si può entrare nei palazzetti, giocatori compresi. A far discutere sono soprattutto gli irriducibili no-vax tra i campioni della Nba: il loro portabandiera è diventato Kyrie Irving, dopo la scelta dei Nets di sospenderlo finché non si deciderà a tornare sui suoi passi. La prima palla a due dellamette di fronte proprio la ...

fanpage : Lasciano quattro figli di età compresa tra gli undici e i diciassette anni. - giusypalmiero89 : @twittanto2 Ah offendi? Sto dicendo la verità. Ti sei già punta due volte in 5 mesi, quindi non è una volta l'anno.… - Dov_EL : @Giovaguerrato Lo facciamo questo patto tra vax e no vax ?= :D - maci17295402 : Se io avessi un lavoro stabile considerato i tempi bui tra pandemia e politica perennemente in bilico me lo terrei… - MirkoGNV : RT @elpatron0_: Comunque in italia da quando esiste il GreenPass si è creata una staccatura assurda tra Vax e NoVax… dove sembra che chi si… -