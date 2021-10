Teschi di cartapesta collocati nella notte su statue a Napoli

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Grandidisono stati posti da sconosciutisu numerosedel centro cittadino incluso uno dei monumenti dei re disulla facciata di palazzo reale in piazza del Plebiscito. Ihanno sulla bocca una ‘ ics‘ formata con nastro adesivo nero e sulla testa una corona di aghi di pino e altre foglie. Il raid notturno, per ora non rivendicato da nessuno, sarebbe stato effettuato – a quanto si apprende – anche in altre città d’Italia. Gli sconosciuti hanno operato in numerosi punti raggiungendo ancheposte a notevole altezza. Il blitz dovrebbe portare la firma degli ambientalisti del movimento Extintion Rebellion. L'articolo ...

