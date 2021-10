Supplenze Covid, il governo dà il via libera alla proroga fino a giugno 2022 (Di martedì 19 ottobre 2021) Il governo, al termine della riunione del Consiglio dei Ministri per l'approvazione del documento di programmazione del bilancio, ha approvato la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 ottobre 2021) Il, al termine della riunione del Consiglio dei Ministri per l'approvazione del documento di programmazione del bilancio, ha approvato ladei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza-19. L'articolo .

