Solskjaer | “Prendere quattro gol dal Leicester è stata una bella suonata L’Atalanta è un’ottima squadra”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ole Gunnar, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con: “Non siamo tanto felici in questo momento, ma abbiamo grande voglia e determinazione in questo momento. Ho visto la reazione dei giocatori,gol dalci ha svegliato un po’. Èuna. Ora ci concentriamo sul, unadiversa, una competizione differente. Ci sono tante cose che non sono andate bene, abbiamo cercato di migliorare. Dobbiamo sapere cosa facciamo bene, però eliminando gli errori”. Su Ronaldo: “Cristiano è un fuoriclasse, sappiamo cosa può fare”. FOTO: Twitter Manchester United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

GioMat86 : RT @GioMat86: Ma Solskjaer per essere esonerato che deve fare? Prendere a testate la gente a caso in centro a Manchester? -

Ultime Notizie dalla rete : Solskjaer Prendere

... "name": "Gazzanet", "item": "https://www.itasportpress.it/gazzanet/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Manchester United, per i bookmakers Conte puòil posto di" }...Secondo il 'Mirror', Ole Gunnarpotrebbeuna decisione drastica: se il francese non aprirà al rinnovo inizierà a puntare su quei giocatori che hanno il Manchester United nei propri ...Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro l'Atalanta. La prima domanda ...Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato alla ...