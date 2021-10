Salernitana | l' infermeria fa ben sperare Colantuono

Leggi su footdata

(Di martedì 19 ottobre 2021) Stefanopuò tirare un sospiro di sollievo: la sua nuova avventura alla guida dellaè cominciata con alcune buone notizie, comunicategli dallo staff medico. L’granata infatti inizia a svuotarsi, con Ribéry, Bonazzoli, Ruggeri e Gyomber che dovrebbero essere disponibili già per la sfida contro l’Empoli, in programma sabato pomeriggio all’Arechi. Il campione francese ieri si è riaggregato al gruppo, cosa che dovrebbe accadere tra oggi e domani anche per l’attaccante ex Toro e Samp. Ruggeri finalmente è guarito e a breve anche lui dovrebbe tornare a lavorare insieme al resto della squadra. Per quanto riguarda Gyomber invece, la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto ieri, non ha rilevato alcuna criticità.