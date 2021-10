Roma, feroce lite in casa tra due 88enni: urla e pattuglie in via Bodoni (Di martedì 19 ottobre 2021) Una brutta lite familiare è quella che, nel pomeriggio di oggi, ha posto in apprensione un intero condominio preoccupato dalle urla e dall’arrivo di diverse pattuglie dei Carabinieri. Il tutto si è svolto all’interno di un’appartamento, in cui abita una coppia di anziani, in via Giovanni Battista Bodoni nel quartiere Testaccio di Roma. Leggi anche: Tragedia ai Castelli, trovato morto il 18enne sparito da casa: Valerio si è suicidato Testaccio, lite tra anziani in via Bodoni: un ferito Secondo una prima ricostruzione, sembra che la coppia – entrambi di 88 anni – abbiano iniziato una discussione per futili motivi. Durante la lite, uno dei due coniugi, è rimasto ferito lievemente ad un polso probabilmente con un’arma da taglio. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 ottobre 2021) Una bruttafamiliare è quella che, nel pomeriggio di oggi, ha posto in apprensione un intero condominio preoccupato dallee dall’arrivo di diversedei Carabinieri. Il tutto si è svolto all’interno di un’appartamento, in cui abita una coppia di anziani, in via Giovanni Battistanel quartiere Testaccio di. Leggi anche: Tragedia ai Castelli, trovato morto il 18enne sparito da: Valerio si è suicidato Testaccio,tra anziani in via: un ferito Secondo una prima ricostruzione, sembra che la coppia – entrambi di 88 anni – abbiano iniziato una discussione per futili motivi. Durante la, uno dei due coniugi, è rimasto ferito lievemente ad un polso probabilmente con un’arma da taglio. I ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, feroce lite in casa tra due 88enni: urla e pattuglie in via Bodoni - mikelelomb : @vcobianchi @capuanogio Tutta sta polemica dopo un rigore sbagliato. In 8 gare di campionato e' successo di tutto,… - ilClandestinoTW : Violenza feroce ai danni di un passeggero sul treno Nettuno-Roma - Nadamario2 : @roma_paoletta Dai,sei stata bene? I sardi mi dicono sono bravi,io conosco solo Paul e c'è simpatia tra noi anche… - MariaLa36193924 : @cgilnazionale A Roma erano di Forza nuova e a Milano erano quelli dei centri sociali con le bandiere comuniste e a… -