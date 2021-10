Quanto guadagna Conor McGregor? Un patrimonio sbalorditivo

Leggi su chenews

(Di martedì 19 ottobre 2021)è arrivato al primo posto nella lista di Forbes degli atleti più pagati al mondo nel 2021. Ma aammonta il suo? Andiamolo a scoprire.(Getty Images)In questi giorni il campione del mondo di arti marziali misteè stato in Italia. In molti hanno avuto la possibilità di vederlo aggirarsi nelle vie della Capitale. Il suo soggiorno romano, però, è stato anche preso di mira a causa dell’aggressione a Francesco Facchinetti, denunciata dallo stesso cantante italiano sui social. La superstar dell’Ultimate Fighting Championship è nota per vivere una vita di lusso. Il lottatore irlandese, inoltre, non si trattiene dal mostrare il suo stile di vita esagerato. Il 33enne ha previsto ...