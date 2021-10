"Non mi ha mai convinto", l'ex difensore del Napoli demolisce Manolas (Di martedì 19 ottobre 2021) A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Gyorgy Garics, ex calciatore di Napoli, Atalanta e Bologna. Ecco quanto evidenziato: "Rrahmani? Lo conoscevo poco, il suo rendimento è stato una grande sorpresa, ma non mi meraviglia: è passato per le sapienti mani di Spalletti, un allenatore che ha trasformato, ad esempio, gente come Cassetti e Tonetto in fenomeni. Sta accadendo lo stesso anche con Amir. Poi, accanto a Koulibaly è facile esprimersi al meglio e dimostrare le proprie caratteristiche. Personalmente, Manolas non mi ha mai convinto. Foto: Getty - Garics Napoli Napoli al primo posto? Non è una sorpresa, la squadra ha avuto una crescita costante negli anni. Oggi mi sembra che gli azzurri, grazie a Spalletti, siano spensierati come lo era il mio gruppo: noi ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 ottobre 2021) A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Gyorgy Garics, ex calciatore di, Atalanta e Bologna. Ecco quanto evidenziato: "Rrahmani? Lo conoscevo poco, il suo rendimento è stato una grande sorpresa, ma non mi meraviglia: è passato per le sapienti mani di Spalletti, un allenatore che ha trasformato, ad esempio, gente come Cassetti e Tonetto in fenomeni. Sta accadendo lo stesso anche con Amir. Poi, accanto a Koulibaly è facile esprimersi al meglio e dimostrare le proprie caratteristiche. Personalmente,non mi ha mai. Foto: Getty - Garicsal primo posto? Non è una sorpresa, la squadra ha avuto una crescita costante negli anni. Oggi mi sembra che gli azzurri, grazie a Spalletti, siano spensierati come lo era il mio gruppo: noi ...

