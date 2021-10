“Non lo so, ci sono problemi”. Francesca Neri, la triste confessione dopo l’annuncio della malattia (Di martedì 19 ottobre 2021) In una lunga intervista a Verissimo l’attrice Francesca Neri ha parlato del dramma della sua malattia. Soffre di cistite interstiziale, una patologia che le ha cambiato la vita, costringendola a restare chiusa dentro una stanza di casa sua e che lei racconta in un libro “Come carne viva”. La malattia ha messo a dura prova il rapporto con suo figlio e con suo marito Claudio Amendola. “Mio figlio non c’è stato ma è giusto così perché lo ha fatto per proteggersi. Neanche io ci sono stata”, con queste parole Francesca Neri ripercorre il difficile rapporto con suo figlio Rocco durante i momenti più duri della malattia. Fondamentale per lei la vicinanza del marito, “lui dice di averlo fatto per dovere – dice l’attrice – ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) In una lunga intervista a Verissimo l’attriceha parlato del drammasua. Soffre di cistite interstiziale, una patologia che le ha cambiato la vita, costringendola a restare chiusa dentro una stanza di casa sua e che lei racconta in un libro “Come carne viva”. Laha messo a dura prova il rapporto con suo figlio e con suo marito Claudio Amendola. “Mio figlio non c’è stato ma è giusto così perché lo ha fatto per proteggersi. Neanche io cistata”, con queste paroleripercorre il difficile rapporto con suo figlio Rocco durante i momenti più duri. Fondamentale per lei la vicinanza del marito, “lui dice di averlo fatto per dovere – dice l’attrice – ma ...

Advertising

RaphaelRaduzzi : Questa giornata segna un punto di non ritorno. Ci sono tante brave persone tra i miei ex colleghi 5s ed in altri p… - ladyonorato : Il #PD ha stravinto questa tornata elettorale grazie alla perdita di credibilità e rappresentatività del centrodest… - lapinella : Scusate ma da quando tirare un pugno e’ diventato normale ??? Cioe’ questo signore se ne va in giro ad aggredire la… - Boia_chimolla : @RcCamera @MeNeFrego___ @rikycaso Sara’ come dici tu..ma non lo concepisco lo stesso a questo punto!!! Alibi non ce… - kjtchensvnk : @h_iradai E se non sono io con te -