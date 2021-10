No Green pass, a Genova due poliziotti solidarizzano con i manifestanti e portano loro della focaccia – Video (Di martedì 19 ottobre 2021) A Genova due agenti di polizia in servizio al porto hanno solidarizzato con i manifestanti che da venerdì sera presidiano il varco Etiopia protestando contro l’obbligo del Green pass. I poliziotti hanno portato loro della focaccia e sono stati accolti con applausi e abbracci dai manifestanti. “Questa è una battaglia di tutti, anche loro, purtroppo sono in una posizione delicata. Ricordiamoci che anche il sindacato della polizia ha dimostrato solidarietà a questa protesta. Una cosa è la base, un’altra cosa sono i vertici – dicono i rappresentanti di Libera Piazza, uno dei gruppi del presidio – c’è bisogno di tanta comprensione e tanta umanità”. Il Video sta facendo il giro del web. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Adue agenti di polizia in servizio al porto hanno solidarizzato con iche da venerdì sera presidiano il varco Etiopia protestando contro l’obbligo del. Ihanno portatoe sono stati accolti con applausi e abbracci dai. “Questa è una battaglia di tutti, anche, purtroppo sono in una posizione delicata. Ricordiamoci che anche il sindacatopolizia ha dimostrato solidarietà a questa protesta. Una cosa è la base, un’altra cosa sono i vertici – dicono i rappresentanti di Libera Piazza, uno dei gruppi del presidio – c’è bisogno di tanta comprensione e tanta umanità”. Ilsta facendo il giro del web. Nel ...

