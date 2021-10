Napoli | raid su statue | teschi di cartapesta con bocche cucite e corone di aghi

Advertising

TeleradioNews : Napoli. Ennesimo raid a Secondigliano, freddato 19enne: interviene Alviti (Forza Italia) - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli raid

...sulla facciata di palazzo reale in piazza del Plebiscito. I teschi hanno sulla bocca una 'x' formata con nastro adesivo nero e sulla testa una corona di aghi di pino e altre foglie. Il...Ilnotturno, per ora non rivendicato da nessuno, è stato effettuato anche in altre città d'... Su uno dei monumenti aè affisso un manifesto anonimo il cui testo recita: "Umberto I è il re ...Maschere di teschi sono state messe su diverse statue del centro di Napoli. La scoperta è stata fatta questa mattina e in tanti si stanno chiedendo chi le ha messe e per quale motivo. La maschera è di ...Maschere di teschi di cartapesta sulle teste delle statue di Napoli. Sorpresa questa mattina nel capoluogo partenopeo, dove alcuni monumenti cittadini sono stati ricoperti da ignoti con delle maschere ...