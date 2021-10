Milano | la grande fuga degli autisti No Green pass | dimezzati in Atm

Leggi su open.online

(Di martedì 19 ottobre 2021) Alla fine il blocco dei trasporti pubblici a causa dei Nonon si è verificato. Né a Roma, né a. La minaccia dello sciopero mascherato che sembrava aleggiare su bus, treni e metropolitane dopo l’introduzione della Certificazione Verde Covid-19 è finita nel dimenticatoio. Anzi. Con l’inizio della settimana in alcune realtà come l’azienda dei trasporti pubblici milanesi è successo l’esatto contrario. Atm ha comunicato ieri che i dipendenti senza certificazione sono stati «meno della metà dei 272 registrati venerdì», il giorno dell’entrata in vigore dell’obbligo. Sono quindi circa 140 le persone che nel corso del fine settimana hanno deciso di sottoporsi al tampone per ottenere il Qr code, secondo quanto spiega l’edizione milanese di Repubblica. «Il servizio — fanno sapere dall’azienda — continua ad essere garantito ...