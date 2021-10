Migrazioni | narcos e clima Blinken in Sudamerica | con l’Ecuador in emergenza

Leggi su formiche

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il segretario di Stato americano, Antony, sarà da oggi fino al 21 ottobre in missione in Ecuador e Colombia. Secondo un comunicato del Dipartimento di Stato, la prima tappa della visita a Quito prevede un incontro con il presidente Guillermo Lasso e il ministro degli Esteri, Mauricio Montalvo. Al centro dell’incontro il dialogo su governance democratica, cooperazione antidroga, opportunità bilaterali per il commercio e gli investimenti, nonché la promozione della sicurezza regionale e dei diritti umani, l’migranti e il cambiamentotico. Mercoledì 20 ottobre,terrà un discorso sulle sfide che devono affrontare le democrazie in America latina e successivamente parteciperà a un evento aziendale sulle opportunità di collaborazione con piccole e medie imprese. Il giorno dopo andrà in Colombia, ...