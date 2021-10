Lukaku a secco da oltre un mese | Tuchel | “Non gioca con la mente sgombra | è stanco”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 ottobre 2021) Se all’Inter rimpiangono, al Chelsea sperano di ritrovare presto il bomber che, dopo aver impressionato al suo ritorno tra i Blues, daunnon trova più la via del gol. Una spiegazione la dà il suo allenatore, Thomas, affermando che il belga “è mental, è stato sovraccaricato da troppi impegni in estate e ini compagni “devono ancora abituarsi ad averlo in squadra”. “Penso che Romelu abbia preso parte a troppi match durante l’estate, anche con la nazionale, fino alla recente Nations League – ha dettoalla vigilia della sfida di Champions League con il Malmoe -. Significa molto per luire per il suo Paese, quindi prende l’impegno molto sul serio. Se le cose non vanno bene, si carica ...