Lamorgese: "Respingo accuse da strategia della tensione" (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo gli scontri, i numeri del Viminale. Luciana Lamorgese, già incalzata nel question time della scorsa settimana, ha chiarito oggi alla Camera la gestione da parte del ministero dell'Interno delle manifestazioni di Roma, Milano e Trieste, con particolare attenzione ai drammatici eventi del 9 ottobre nella capitale. "Oggi espongo una complessiva visione di come è stata impostata in questi due anni di pandemia la politica dell'ordine pubblico", ha iniziato Lamorgese, dopo il lungo applauso dell'aula al ringraziamento dell'operato delle forze dell'ordine. "Era prevedibile che le restrizioni creassero insofferenza diffusa, mettendo alla prova la resilienza e la tenuta dell'Italia. Dobbiamo molto al senso di responsabilità civile con cui si sta affrontando questa durissima prova. Non sono mancate però proteste e malcontento sociale, ...

