Lamorgese | no strategia della tensione | ma evidente rischio infiltrazioni eversive

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Lamorgese: 'Respingo con forza le accuse di strategia della tensione e infiltrati'. La ministra dell'Intern… - repubblica : Scontri No Green Pass, Lamorgese: 'Chiari rischi di strumentali intrusioni eversive. Respingo accuse di strategia d… - MediasetTgcom24 : Scontri a Roma, Lamorgese: 'Respingo accuse strategia della tensione' #scontriroma - ZenatiDavide : Lamorgese in aula: scontri a Roma, respingo le accuse di strategia della tensione: «Nell'immediatezza dei fatti ho… - BabbaiFabry : RT @LaNotiziaTweet: La #Lamorgese respinge le accuse di strategia della tensione. Nella Capitale deficit di sicurezza e manifestanti tripli… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese strategia

Oggi l'informativa alla Camera della ministra dell'Interno Lucianache ha voluto chiarire subito: 'Non c'è alcunadella tensione in corso, ma un chiaro rischio di infiltrazione di frange eversive e quanto accaduto non dovrà ripetersi' . Parlando ...... facendo riferimento alle parole della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che aveva parlato di una nuova 'della tensione'. 'Questa lettura - prosegue- oltre a non ...Lamorgese ha tenuto un'informativa alla Camera sugli scontri avvenuti a Roma. L’intervento al Senato è previsto per le 16.30.Nessuna strategia della tensione, a Roma, Milano, Trieste "superata ogni previsione" e ora arriva "un periodo impegnativo". Meloni attacca: "Dimissioni!" ...