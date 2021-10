Jessica Chastain in Scene da un matrimonio | se mi spoglio io lo fa anche Oscar Isaac

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ha posto una condizione semplice. Quello che fa lei doveva farelui. La parità di genere non passa solo per una questione di quantità. Ma èuna questione di sostanza. E per spiegare questo semplice concetto,ha scelto un esempio quanto mai calzante. Che ha riguardato la sua ultima fatica televisiva, la miniserieda un. La condizione non negoziabile diper ledi nudo nella miniserieda un: se le faccio io le deve fare. Ecco cosa ha detto. Foto Getty La condizione posta daCome spiega perfettamente ...

'Come mangiare la pasta': si intitola così il tutorial pubblicato dall'attricesu Instagram per accompagnare un video in cui insegna a mangiare gli spaghetti. L'attrice americana, ma trevigiana di adozione - è infatti sposata con il trevigiano Gianluca Passi di ...La Festa del Cinema di Roma è iniziata quattro giorni fa con il film di'Gli Occhi di Tammy Faye' .è la protagonista insieme a Andrew Garfield e i due interpretano i telepredicatori Tammy Faye Bakker e Jim Bakker. Un film in cui si vede l'ascesa ...Jessica Chastain insegna a mangiare gli spaghetti (senza cucchiaio) in un video. Ecco le regole per mangiare la pasta lunga ...Jessica Chastain, che si trova in Italia, ha pubblicato su Instagram un breve tutorial per spiegare come mangiare gli spaghetti.