Inter-Sheriff | Inzaghi | “Fatti pochi gol per quanto creato E prendiamo troppe ripartenze”

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Loro ci arrivavano sulle ali dell’entusiasmo, ma noi siamo stati squadra e abbiamomolto. Possiamo migliorare ancora tanto nonostante il buon gioco espresso. Quando troviamo squadre come queste dobbiamo essere più puliti tecnicamente. La sensazione è che abbiamo concesso dellepericolose, ma sappiamo che questo è un aspetto da migliorare. I golinvece sono ancoraper”. Lo ha detto Simone, tecnico dell’, dopo la vittoria per 3-1 contro loTiraspol. “Da allenatore – prosegue ai microfoni di Sky Sport – dico che è un piacere vedere giocare questa squadra. Sfortunatamente in casa abbiamo giocato ancora poco quest’anno, siamo ...

Terza giornata. L'supera l'ostacoloTiraspol con un secco 3 - 1 e trova la prima vittoria stagionale in Champions League. Un San Siro in versione bolgia trascina la squadra di Inzaghi ai primi tre punti ...Prima vittoria per l'in Champions League, un 3 - 1 a San Siro con loTiraspol, finora dominatore del girone D. Avanti con Dzeko, i nerazzurri sono stati raggiunti su punizione da Thill ma hanno poi ...L’Inter si rilancia in Champions, con la vittoria a San Siro per 3-1 sullo Sheriff Tiraspol. Queste le pagelle dei nerazzurri. 5,5 Handanovic Serata in chiaroscuro: non si fa trovare impreparato ...MILANO (ITALPRESS) - L'Inter supera l'ostacolo Sheriff Tiraspol con un secco 3-1 e trova la prima vittoria stagionale in Champions League. Un ...