Ieri scaricati più di un milione di green pass

(Di martedì 19 ottobre 2021) Sono stati 1.049.384 idagli italiani, un record finora mai raggiunto, secondo i dati del portale ufficiale del governo. 914 mila sono statidopo i tamponi fatti, mentre 130 mila in seguito a vaccinazioni. Proprio sul versante vaccini c’è da segnalare cheper la prima volta le terze dosi (49.660) sono stati più delle prime vaccinazioni, che si sono fermate a 44.376. Gli italiani completamente vaccinatisono stati 89.078.

Nuovo record. Ieri dagli italiani sono stati scaricati oltre un milione di Green pass (1.049.384 per la precisione), un record finora mai raggiunto, secondo i dati del portale ufficiale del governo. 914 mila sono stati ottenuti dopo i tamponi fatti, mentre 130 mila in seguito a vaccinazioni. La stragrande maggioranza, ben 914.702, sono stati ottenuti tramite tampone mentre 130.170 da vaccino e 4.512 da guarigione.