GVS acquista azioni proprie

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – GVS , facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 7 ottobre 2021 in merito all’avvio del Programma di buyback autorizzato dall’Assemblea deglisti del 27 aprile 2021, ha reso noto di averto, tra l’8 e il 15 ottobre 2021, complessivamente 54.000, al prezzo medio ponderato per il volume di 11,2 euro per azione, per un controvalore complessivo di 604.600 euro. Dall’inizio del programma GVS hato 54.000ordinarie (pari allo 0,031% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 604.600 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, GVS detiene un totale di 54.000, pari allo 0,031% del capitale sociale. Nel frattempo, a Piazza Affari, discreta la performance di GVS, che ...