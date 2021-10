Gp Austin | orari e dove vederlo in TV

(Di martedì 19 ottobre 2021) La F1 riaccende i motori con il Gp di. Le vetture torneranno a percorrere il tracciato americano dopo due anni di assenza. Gp: chi vincerà? Il Gp disarà il diciassettesimo capitolo del campionato di Formula Uno 2021. Prosegue la lotta per il titolo mondiale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton con l’olandese in vantaggio di sei punti dopo il secondo posto ottenuto in Turchia. C’è battaglia anche tra la Ferrari e la McLaren per conquistare il terzo posto nel campionato costruttori con il team italiano sotto di otto lunghezze. Il tracciato americano, lungo 5513 metri, presenta 20 curve. Localizzato presso la città texana di, il Circuito delle Americhe fu inaugurato nel 2012. Lewis Hamilton è il pilota con più successi (5) mentre la Mercedes è la scuderia che ha vinto più edizioni (5). Il ...

Gli orari di Tv8 Sabato 23 ottobre Ore 00.30 Pre Qualifiche Ore 01.00 Qualifiche GP Usa (differita) Ore 02.15 Post Qualifiche Domenica 24 ottobre Ore 22.45 Pre ...