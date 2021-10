GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi corteggia Sophie Codegoni? La reazione di Greta Giulia Mastroianni (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel corso dell’undicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Gianmaria Antinolfi, chiarendosi le idee, ha deciso di mollare il colpo sull’ex compagna Greta Giulia Mastroianni per corteggiare Sophie Codegoni. L’ex fidanzata dell’imprenditore napoletano ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’, in edicola mercoledì, in cui gli ha dato, di fatto, il benservito (Qui, il video): Se Gianmaria mi potesse sentire non farebbe quello che ha fatto. Sta andando contro i suoi principi, sta venendo meno ai suoi valori, a quello che diceva, a quello che dice la sua famiglia… Gianmaria ha tradito prima di tutto se stesso. E un po’ anche me. Non sa cosa vuole e si fa condizionare dagli altri. Non mi sono mai sentita la sua ... Leggi su cityroma (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel corso dell’undicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘,, chiarendosi le idee, ha deciso di mollare il colpo sull’ex compagnaperre. L’ex fidanzata dell’imprenditore napoletano ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’, in edicola mercoledì, in cui gli ha dato, di fatto, il benservito (Qui, il video): Semi potesse sentire non farebbe quello che ha fatto. Sta andando contro i suoi principi, sta venendo meno ai suoi valori, a quello che diceva, a quello che dice la sua famiglia…ha tradito prima di tutto se stesso. E un po’ anche me. Non sa cosa vuole e si fa condizionare dagli altri. Non mi sono mai sentita la sua ...

