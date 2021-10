F1 | Alonso ad Austin avrà un casco speciale per le persone di La Palma

(Di martedì 19 ottobre 2021) Non solo F1 per Fernando, il pilota della Alpine è da sempre molto attento all'attualità. Da un mese, l'isola spagnola di Laè in piena emergenza. Il risveglio del vulcano Cumbre Veja, a ...

Advertising

IsabellaCMck : RT @Gazzetta_it: F1, Alonso vicino alle Canarie: ad Austin avrà un casco speciale per l’eruzione a La Palma - Gazzetta_it : F1, Alonso vicino alle Canarie: ad Austin avrà un casco speciale per l’eruzione a La Palma - infoitsport : Alonso, casco speciale ad Austin - FormulaPassion : #F1 | Fernando Alonso correrà ad Austin sensibilizzando i fan sull'eruzione del vulcano Cumbre Vieja sull'isola di… -

Ultime Notizie dalla rete : Alonso Austin

La Gazzetta dello Sport

Non solo F1 per Fernando, il pilota della Alpine è da sempre molto attento all'attualità. Da un mese, l'isola spagnola di La Palma è in piena emergenza. Il risveglio del vulcano Cumbre Veja, a distanza di cinquant'anni ...La domenica diè stata pessima: partito dalla quinta posizione, il due volte campione del ... Ora ci concentriamo sul prossimo appuntamento ad, dove cercheremo di rifarci'. Motorionline.13:23 statistiche test pneumatici Abbiamo parlato in precedenza del fatto che Daniil Cugat ha ufficialmente completato ieri il test degli pneumatici 2022.Un rapporto che ha già fatto molto parlare di sé è quello tra Max Verstappen e Fernando Alonso. Un altro giovane che sembra andare particolarmente a genio ad Alonso è George Russell. In Formula 1 trov ...