"Draghi sapeva tutto". Portuali pestati, affondo-Sgarbi: bomba sul premier e Lamorgese umiliata (Di martedì 19 ottobre 2021) Qui Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, la puntata è quella di ieri sera, lunedì 18 ottobre. Si parla dei ballottaggi, certo. Ma si parla anche di quanto accaduto al porto di Trieste, con le cariche della polizia contro i manifestanti no-Green pass. Ospite in studio, uno scatenato Vittorio Sgarbi, schierato in difesa dei Portuali. Nel corso della giornata le polemiche per le cariche contro manifestanti che sia Matteo Salvini sia Giorgia Meloni avevano definito "pacifici", a differenza di quelli che assaltarono la Cgil a Roma e a cui, di fatto, fu permesso di farlo. Tesi che Sgarbi condivide. Ma non solo: il critico d'arte punta il dito non solo contro Luciana Lamorgese, ma anche contro Mario Draghi. E spiega: "tutto quello che vedi è vigilato da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Qui Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, la puntata è quella di ieri sera, lunedì 18 ottobre. Si parla dei ballottaggi, certo. Ma si parla anche di quanto accaduto al porto di Trieste, con le cariche della polizia contro i manifestanti no-Green pass. Ospite in studio, uno scatenato Vittorio, schierato in difesa dei. Nel corso della giornata le polemiche per le cariche contro manifestanti che sia Matteo Salvini sia Giorgia Meloni avevano definito "pacifici", a differenza di quelli che assaltarono la Cgil a Roma e a cui, di fatto, fu permesso di farlo. Tesi checondivide. Ma non solo: il critico d'arte punta il dito non solo contro Luciana, ma anche contro Mario. E spiega: "quello che vedi è vigilato da ...

