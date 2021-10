D’Aversa in bilico: i nomi dei possibili successori (Di martedì 19 ottobre 2021) Era difficile ipotizzare uno scenario del genere nella Sampdoria, ma ora è così: D’Aversa è in bilico. Il buon inizio di campionato non ha avuto continuità e ora le alte sfere societarie dei blucerchiati si stanno interrogando sul futuro dell’ex tecnico del Parma. I nomi in questione sono tanti. Cosa è successo nella Sampdoria? Il derby contro lo Spezia sarà molto probabilmente l’ultima grande occasione per il mister di riprendere il controllo della nave e portarla fuori dalla tempesta. Le prestazioni della squadra ci sono sempre state, eppure ciò che ha tradito il mister è stato ciò che dovrebbe essere il punto di forza, ovvero la fase difensiva. La squadra subisce tanto e troppo, ma soprattutto fatica a macinare gioco. La rosa ha dei valori che potrebbero alzare l’asticella, ma quei giocatori non sono stati esaltati a dovere. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 ottobre 2021) Era difficile ipotizzare uno scenario del genere nella Sampdoria, ma ora è così:è in. Il buon inizio di campionato non ha avuto continuità e ora le alte sfere societarie dei blucerchiati si stanno interrogando sul futuro dell’ex tecnico del Parma. Iin questione sono tanti. Cosa è successo nella Sampdoria? Il derby contro lo Spezia sarà molto probabilmente l’ultima grande occasione per il mister di riprendere il controllo della nave e portarla fuori dalla tempesta. Le prestazioni della squadra ci sono sempre state, eppure ciò che ha tradito il mister è stato ciò che dovrebbe essere il punto di forza, ovvero la fase difensiva. La squadra subisce tanto e troppo, ma soprattutto fatica a macinare gioco. La rosa ha dei valori che potrebbero alzare l’asticella, ma quei giocatori non sono stati esaltati a dovere. ...

