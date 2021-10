Coronavirus | 2 697 casi e 70 morti in 24 ore Il tasso di positività scende allo 0 | 4%

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il bollettino del 19 ottobre 2021 I dati di oggi 19 ottobre 2021 Sono 2.697 i nuovidiin tutta Italia contro i 1.597 di ieri, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale dei contagiati sale a 4.722.188. Le vittime, invece, oggi 19 ottobre, sono 70 contro le 44 di ieri e le 24 del giorno prima. In totale il numero di, dall’inizio della pandemia, è di 131.655. Le persone attualmente positive sono 74.546 (ieri 76.363). La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani sono in tutto 2.423 (ieri 2.428, -5) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 355 pazienti (358, -3). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 27, ieri 26, il giorno prima 15. In isolamento domiciliare sono state registrate 71.768 persone (ieri 73.577) mentre ...

Sono 2.i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ... Nuovo record di tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ...Sono 2.i nuovi casi diregistrati in Italia, a fronte di 662mila tamponi processati. Il tasso di positività si attesta allo 0,4%, in calo rispetto allo 0,7% di lunedì. Nelle ultime 24 ore i ...ROMA (ITALPRESS) – I nuovi positivi al coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute, sono 2.697 in crescita rispetto ai 1.597 di ieri. Il numero dei decessi sale dai 44 di ieri ai 70 di oggi ...Attualmente i ricoverati per Covid 19 in terapia intensiva sono 335, 3 in meno rispetto a ieri. Nei reparti ospedalieri ordinari i pazientii Covid ...